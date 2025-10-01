The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Swiss democracy
Cierra temporalmente la Fiesta de la Cerveza de Múnich por una amenaza de bomba

La célebre Fiesta de la Cerveza de Múnich, en Alemania, cerró temporalmente el miércoles por una amenaza de bomba en la ciudad, donde la policía investigó una «pelea familiar» que involucró explosivos y dejó un muerto.

El cuerpo armado informó que un hombre de 57 años hirió a su madre y a su hija en un barrio del norte de la ciudad, donde colocó explosivos en la casa familiar antes de incendiarla.

El hombre se suicidó cerca de la vivienda y en su mochila se encontraron artefactos explosivos, indicó la misma fuente.

Los agentes encontraron una carta escrita por el sospechoso cerca del lugar del crimen, que contenía una amenaza no especificada de atentado con explosivos y hacía referencia al ‘Oktoberfest’, la fiesta de la cerveza que acoge cada día a miles de personas.

«Debido a una amenaza de bomba no especificada relacionada con el incidente ocurrido en el norte de Múnich, el recinto del festival en Theresienwiese permanecerá cerrado hasta las 17H00», informó la policía en su canal de WhatsApp.

La alarma sobre el incidente en el norte de la ciudad se dio antes del amanecer, cuando se escucharon explosiones dentro de la casa en llamas y comandos policiales acudieron al lugar, donde también ardían tres vehículos. 

El presunto pirómano fue encontrado más tarde en un lago cercano, gravemente herido, y falleció poco después, indicó la policía, que habla de una «pelea familiar».

El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, anunció la reapertura de la fiesta a las 17H30. «La policía comprobó la situación y dio el visto bueno», escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

El evento, que este año tiene lugar del 20 de septiembre al 5 de octubre, es considerado como la mayor feria del mundo. En 2024 recibió a 6,7 millones de visitantes.

