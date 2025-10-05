The Swiss voice in the world since 1935
Cierran temporalmente el principal aeropuerto de Puerto Rico por condiciones del tiempo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Juan, 5 oct (EFE).- El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, el principal de Puerto Rico, suspendió temporalmente este domingo todas sus operaciones debido a fuertes condiciones meteorológicas que afectan la zona metropolitana de la isla.

Según detalló Aerostar Puerto Rico, operador del aeropuerto, en su cuenta de Instagram, las rampas del aeródromo fueron cerradas por seguridad y varios vuelos permanecen en el aire esperando a que la torre de control les avise cuándo finalmente aterrizar.

Esto provocará retrasos en los vuelos, tanto en sus llegadas y salidas, afectando a los pasajeros.

«La seguridad de nuestros pasajeros, tripulaciones y personal es la prioridad. Tan pronto el tiempo mejore, reanudaremos operaciones de forma ordenada», agregó Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico, en un comunicado.

El cierre podría durar entre 45 minutos y una hora, dependiendo del criterio de la Administración Federal de Aviación y del Servicio Nacional de Meteorología de San Juan, agregó Hernández.

Aerostar exhortó a los pasajeros con viajes programados durante las próximas horas a mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estatus de sus vuelos. EFE

jm /amg

