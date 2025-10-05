Cinco muertos y seis heridos en un tiroteo en un bar en Sudáfrica

Nairobi, 5 oct (EFE).- Cinco personas murieron y seis resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la pasada madrugada en un bar en la localidad de Zithobeni, en el norte de Sudáfrica, informó este domingo la Policía.

«Testigos informaron que dos hombres, conocidos en la comunidad, entraron en la taberna y exigieron a uno de los clientes que les entregara su arma de fuego. Se oyó un disparo y, cuando los clientes salieron corriendo, los sospechosos dispararon al azar», explicó la Policía en un comunicado.

«El cliente que portaba el arma de fuego recibió un disparo y resultó herido, y le confiscaron el arma. El incidente se saldó con cinco muertos y seis heridos», señaló la brigadier Brenda Muridili, portavoz de la Policía de la provincia de Gauteng, donde ocurrió el tiroteo.

Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir tratamiento.

El cliente herido a quien le confiscaron el arma de fuego será acusado de contravenir la Ley de Control de Armas de Fuego por «el manejo negligente de su pistola de 9 milímetros», añadieron las fuerzas del orden.

Los tiroteos masivos han sido un problema de seguridad recurrente en Sudáfrica en el último año.

Al menos siete personas murieron y un número indeterminado resultó herido en un tiroteo ocurrido en la madrugada del pasado 11 de enero en la provincia de Mpumalanga, en el noreste de Sudáfrica.

El 28 de septiembre de 2024 fallecieron 18 personas de la misma familia en dos tiroteos masivos en sendas casas perpetrados en la aldea de Ngobozana, en la provincia del Cabo Oriental (este).

La criminalidad es un grave problema en Sudáfrica, donde se registraron 5.727 asesinatos entre enero y marzo de este año, según datos oficiales. EFE

