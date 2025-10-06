The Swiss voice in the world since 1935
Cinco personas fallecen en una mina abandonada en la provincia china de Fujian

Pekín, 6 oct (EFE).- Cinco personas murieron este domingo en el condado de Youxi, en la provincia suroriental china de Fujian, tras perder el contacto cuando habían accedido a una galería minera abandonada, informaron este domingo las autoridades locales.

Según un comunicado de la Oficina del Gobierno del condado, el aviso se recibió a las 9.50 hora local (1.50 GMT) del domingo, cuando un grupo de cinco individuos había ingresado en un túnel de una antigua mina situada en la localidad de Banmian.

Equipos de bomberos y personal de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar para iniciar las labores de búsqueda y rescate, que concluyeron dos horas y media más tarde.

Los cinco desaparecidos fueron encontrados y trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica, pero los servicios sanitarios confirmaron su fallecimiento poco después.

Las autoridades, que no detallaron la causa de los fallecimientos, indicaron que la operación de rescate ha finalizado y que se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. EFE

