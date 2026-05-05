Ciudad de México advierte sobre una ola de calor entre el 5 y el 8 de mayo

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Ciudad de México, 4 may (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México informó este lunes que la metrópoli se verá afectada por una nueva ola de calor entre el 5 y el 8 de mayo con temperaturas diarias de entre 29 a 32 grados celsius.

En un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital mexicana emitió un aviso especial por ola de calor en la ciudad de México tras la registrada entre el 25 y 30 de abril.

«A partir del martes 5 de mayo, inicia una nueva onda de calor que durará hasta el viernes 8 de mayo. Se prevén temperaturas diarias máximas muy calurosas, de 29 a 32 grados Celsius en la mayor parte de la Ciudad de México», apuntó la dependencia.

«Durante estos días se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y lluvias aisladas por la tarde», añadió.

Además, la SGIRPC informó que activó una alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del martes en 10 de 16 alcaldías que integran la Ciudad de México.

Debido a lo anterior, la dependencia llamó a la población a no exponerse por tiempo prolongado al sol, permanecer en lugares frescos y ventilados y usar bloqueador solar.

Además de beber abundantes líquidos, vestir con ropa ligera de colores claros, utiliza gafas de sol, sombrilla, sombrero o gorra y evitar comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente por el calor excesivo.

También, llamó a prestar atención a las personas de su entorno, especialmente a bebés, niños y adultos mayores, así como mascotas y animales de compañía. EFE

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