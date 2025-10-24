Ciudad de México tardaría 62 años en erradicar la pobreza, dice ONG

Ciudad de México, 24 oct (EFE).- Erradicar la pobreza en la Ciudad de México, capital del país, puede tardar 62 años, y aunque es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, esa meta la alcanzaría hasta 2036, indicó este viernes una ONG.

En el informe ‘Erradicar la Pobreza. Rutas para un México libre de pobreza en un planeta vivible’, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza expuso que en la capital mexicana, la ciudad más poblada de México, y el núcleo financiero y económico del país, «una quinta parte de la población, un 20 %, vive en pobreza».

Recordó que entre 2016 y 2024 la reducción fue de un 35 %, «de mantener la misma velocidad le tomaría 62 años erradicar la pobreza (menos de 2 %)».

Mientras que «erradicar la pobreza para niñas y niños de 0 a 17 años tomaría 75 años (hasta el año 2100)» y para jóvenes de 18 a 29 años, tomaría 251 años (hasta 2276)», esto de acuerdo con la proyección realizada por la ONG, con base en datos de la medición de la pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En contraste el ámbito país «se requieren 57 años para erradicar la pobreza (menos de 2 %), para jóvenes tomaría 62 años y 84 años para niñas y niños».

La organización recordó que en 2015, México adoptó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, el ODS 1 es ‘Fin de la Pobreza’ y la primera meta es reducir la pobreza a la mitad para 2030. EFE

