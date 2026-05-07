Claudia Sheinbaum recibe en México a la agrupación surcoreana de K-pop BTS

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Ciudad de México, 6 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que se reunió con los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS, minutos después de que saliera junto con ellos a uno de los balcones de Palacio Nacional, sede del Ejecutivo en la capital mexicana.

«Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, expresó la mandataria mexicana en su cuenta oficial de X.

En esa misma publicación, Sheinbaum compartió una foto con la banda, que iniciará una serie de conciertos este jueves, en la que sostiene una imagen de la gira 2026 que lleva las firmas de cada uno de los artistas con millones de seguidores alrededor del mundo.

Previo a los conciertos que la agrupación ofrecerá a partir del jueves, la mandataria pidió a BTS que regrese a México el próximo año, considerando que muchos mexicanos no podrán asistir a las paradas de su gira en el país.

Por la mañana, Sheinbaum aseguró que se reuniría con los intérpretes de ‘SWIM’, luego de que la visita de la banda fuera posible tras las gestiones que inició su Gobierno al enviar una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para atender la inconformidad de seguidores mexicanos por la escasez de boletos.

Según explicó, el Gobierno surcoreano respondió positivamente a la solicitud. «Entonces, me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones», señaló la mandataria.

Según Sheinbaum, el encuentro en el Palacio Nacional fue coordinado por la secretaria de Cultura Claudia Curiel, quien «consiguió que vinieran aquí a Palacio Nacional».

Al encuentro convocado por la titular del Ejecutivo asistieron miles de fanáticos, algunos expectantes a los próximos conciertos el día 7, 9 y 10 de mayo en el Estado GNP Seguros de la Ciudad de México y otros emocionados por encontrarse con ellos como un único encuentro, pues la demanda todos los conciertos superó por mucho su capacidad. EFE

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