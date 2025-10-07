Colombia se jugará el pase al Mundial 2026 con solo dos opciones de clasificación

Redacción deportes, 7 oct (EFE).- La selección colombiana femenina de baloncesto jugará el torneo PreMundial, que da acceso a jugar la Copa del Mundo de 2026 en Alemania, en Lyon-Villerbaune (Francia), donde además de a la selección local, se medirá a Alemania, Nigeria, Corea del Sur y Filipinas, en un Grupo D con solo dos billetes de acceso directo.

Colombia quedó encuadrado en el Grupo 2 del sorteo celebrado este martes en la Casa del Baloncesto de Mies (Suiza), sede de la FIBA, en esta novedosa fase clasificatoria por concentración que se celebrará en cuatro sedes de forma simultánea y que, en el caso de la selección tricolor, lo hará en Francia.

Desde el 11 de marzo de 2026, Estambul (Turquía), Wuhan (China), San Juan (Puerto Rico) y la ya mencionada Lyon-Villerbaune acogerán a los 4 grupos formados por 6 equipos y donde estarán en juego 11 billetes para la Copa del Mundo de Berlín.

A pesar de que la anfitriona Alemania y los actuales campeones continentales Estados Unidos, Australia, Bélgica y Nigeria, ya tienen su billete asegurado, también disputarán este torneo PreMundial.

En el caso del Grupo D, con la anfitriona Alemania y la campeona africana Nigeria ya clasificadas, Colombia y el resto de selecciones solo lucharán por dos plazas en este grupo, a diferencia del resto, que dispondrán de tres.

Es el caso de Brasil y Argentina, que pelearán por una de las tres plazas en el Grupo A y en el Grupo C, respectivamente.

Brasil viajará hasta Wuhan para medirse a China, Bélgica, República Checa, Mali y Sudán del Sur. Por su parte, Argentina disputará el PreMundial en Estambul, donde se la jugará ante Turquía, Australia, Canadá, Japón y Hungría.

El sorteo contó con la presencia del Secretario General FIBA, Andreas Zagklis, y con la participación de la estrella de la selección alemana Marie Guelich y la excapitana de la selección francesa Endy Miyem.

Así quedaron sorteados los grupos con su correspondiente sede:

– Grupo A (con sede en Wuhan): China, Bélgica, Brasil, República Checa, Mali y Sudán del Sur.

– Grupo B (con sede en San Juan): Puerto Rico, Estados Unidos, España, Italia, Nueva Zelanda y Senegal.

– Grupo C (con sede en Estambul): Turquía, Australia, Canadá, Japón, Hungría y Argentina.

Grupo D (con sede en Lyon-Villerbaune): Francia, Nigeria, Alemania, Corea del Sur, Colombia y Filipinas. EFE

