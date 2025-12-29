Comerciantes en Teherán protestan por la crisis económica y la volatilidad del rial

2 minutos

Teherán, 29 dic (EFE). – Un grupo de comerciantes protagonizó este lunes protestas en el Gran Bazar de Teherán por la situación económica y la constante devaluación del rial, que ha perjudicado sus negocios.

Muchos comerciantes cerraron sus tiendas en el Gran Bazar, en el sur de Teherán, y se movilizaron en protesta por la crisis económica que enfrenta el país, según informó la agencia ILNA.

Imágenes publicadas en las redes sociales muestran que los manifestantes corearon lemas como “Cierren, cierren”, instando a los negocios que abrieron esta mañana a sumarse al movimiento de protesta.

“No teman, no teman, estamos todos juntos”, gritaron los huelguistas.

Ayer, los comerciantes de los centros comerciales de telefonía móvil Alaeddin y Charsu, en el centro de la capital iraní, también protestaron por la volatilidad de la moneda nacional, en constante caída frente a divisas extranjeras, especialmente el dólar.

Según vídeos divulgados en X, los manifestantes consideran que, con la depreciación diaria de la moneda iraní, no les conviene vender sus artículos, ya que reponerlos les costaría más.

El detonante de las protestas ha sido el repunte de las divisas extranjeras frente al rial. El dólar se cotizó el domingo en el mercado libre por encima de los 1.440.000 riales, mientras que hace un mes su precio era de 1.140.000 riales.

A lo largo de 2025, la moneda iraní se ha devaluado un 39 % frente al dólar.

Además, datos recientes del Centro de Estadísticas de Irán indican que la inflación punto a punto superó el 52 % entre noviembre y diciembre, y que el precio de los alimentos ha aumentado, en promedio, más del 66 % en el último año, lo que ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de la población.

Esta situación ha intensificado la presión sobre los sectores productivos y comerciales, en un contexto marcado por sanciones internacionales y restricciones económicas impuestas contra Irán por su programa nuclear. EFE

ash/alf