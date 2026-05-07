Comerciantes venezolanos piden reactivar crédito bancario para que haya mayor crecimiento

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Maracaibo (Venezuela), 7 may (EFE).- La Cámara de Comercio de Maracaibo, capital del estado venezolano de Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), pidió este jueves que se reactive el crédito bancario para que haya un crecimiento mayor y sostenido de sus afiliados.

«Importante que no todo sea del apalancamiento operativo, que es lo que producen las empresas con su flujo de caja (porque) va a estar limitado, sino que, por supuesto, exista el financiamiento de los bancos», señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Dino Cafoncelli, en una rueda de prensa.

El 65 % de los comerciantes afiliados, prosiguió, considera como un gran reto por resolver el acceso al crédito bancario, mientras un 95 % ve otro problema en la inflación, cuyo valor acumulado fue de 71,8 % durante el primer trimestre del año.

Igualmente, dijo que 62 % de los encuestados considera que se debe reducir la carga tributaria.

Cafoncelli indicó que, durante el primer trimestre de 2026, un 49 % de los comerciantes reportaron un aumento en sus ventas, mientras que un 27 % registraron una disminución.

Sin embargo, el empresario sostuvo que un 70 % de los comerciantes cree que las ventas aumentarán el próximo trimestre.

En cuanto al servicio eléctrico en el estado Zulia, el 96 % de los afiliados respondió que empeoró estos últimos tres meses de 2026.

«Seguimos desde la Cámara de Comercio implorando que eso se logre (planes para mejorar el servicio eléctrico), porque sino el crecimiento va a estar muy comprometido», explicó.

El viernes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país suramericano aseguró que la economía de Venezuela crecerá un 7,4 % en 2026 respecto al año pasado, mientras que la inflación cerrará en un 271,6 %.

El PNUD señaló, en un informe, que el escenario proyectado para 2026 «está determinado por los cambios estructurales en el entorno económico, institucional y regulatorio surgidos a partir del 3 de enero» pasado, cuando Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en suelo venezolano. EFE

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