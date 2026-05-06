Comienza en París la ministerial G7 de comercio, bajo sombra de Ormuz y tensiones con EEUU

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París, 6 may (EFE).- La reunión ministerial del grupo del G7 comenzó este miércoles en París bajo la sombra del impacto económico del cierre del estrecho de Ormuz y las tensiones comerciales con Estados Unidos, y con la frustrada reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la mesa.

El ministro de Comercio Internacional de Francia, Nicolas Forissier, dio por inaugurada la reunión de este miércoles con sus homólogos del G7, entre los que figura el responsable de Comercio Internacional de EE.UU., Jamieson Greer, y que cuenta con la presencia del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

«Nos estamos alejando de un sistema de comercio internacional equilibrado y estable que se basaba en la interdependencia positiva y en reglas acordadas mutuamente, y ahora nos encontramos en un entorno más difícil e inestable, marcado también por la competencia desleal y el uso de las dependencias mutuas como arma», advirtió Forissier, que dará una rueda de prensa al final de la jornada.

Las tierras raras y otros minerales críticos, controlados en buena parte por China, la sobrecapacidad industrial que falsea la competencia y el control de los pequeños paquetes -muchos de ellos también procedentes del gigante asiático- serán tres de los principales asuntos que se abordarán, junto a la frustrada reforma de la OMC en la última ministerial de finales de marzo en Yaundé.

«Estamos evidentemente decepcionados de no haber podido ir más lejos (…) Vamos a abordar (hoy) ese asunto», reconoció el ministro francés, en unas declaraciones realizadas minutos antes de inicio de los trabajos con sus homólogos.

En Yaundé no se llegó a un acuerdo sobre la moratoria de la OMC que exime al comercio electrónico de derechos de aduana, en medio de tensiones entre Estados Unidos y emergentes como India y Brasil.

Aunque no es un asunto central en la agenda oficial, el cierre de Ormuz estará encima de la mesa.

«Según lo que escucho de parte de nuestros socios, el impacto podría situarse entre el -0,2 % y el -6 %, al menos para el PIB de la Unión Europea», advirtió Sefcovic, quien abordó las consecuencias del cierre de Ormuz en los fertilizantes.

«En la Comisión Europea también estamos buscando diferentes formas de asegurar que nuestros agricultores tengan suficientes fertilizantes y a precios aceptables», indicó.

El comisario también se refirió a las tensiones comerciales con Estados Unidos, quien anunció recientemente nuevos aranceles al club europeo por la demora en la puesta en marcha del acuerdo comercial entre Bruselas y Washington alcanzado en el verano de 2025, que tienen que cumplir «ambas partes».

De entre los siete países del G7, además de Francia y Estados Unidos, estuvieron representados a nivel ministerial Alemania, Canadá, Japón y el Reino Unido.

Este encuentro forma parte de las diferentes reuniones previas del G7 antes de la cumbre que se celebrará en Évian (sureste de Francia, del 15 al 17 de junio) y que deberá reunir a los jefes de Estados y de Gobierno de las siete grandes economías. EFE

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