Comisión de Valores de EEUU propone que empresas presenten resultados solo cada seis meses

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Washington, 5 may (EFE).- La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) propuso este martes permitir que las empresas que cotizan en bolsa puedan dejar de presentar resultados trimestrales y optar por informar a los inversores solo dos veces al año, en un giro significativo a más de medio siglo de normas de información financiera en Wall Street.

«La rigidez de las normas de la SEC ha impedido a las empresas y a sus inversores determinar por sí mismos la frecuencia de los informes intermedios que mejor atiende a sus necesidades empresariales y a las de sus inversores», declaró el presidente de la Comisión, Paul Atkins, en un comunicado.

La iniciativa, que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha perseguido con anterioridad, abriría la puerta a que las compañías sustituyan las hojas de resultados que publican cada tres meses por balances que saldrían solo dos veces al año, aunque se prevé que puedan seguir informando trimestralmente de manera voluntaria.

«La flexibilidad que brindan las enmiendas propuestas permitiría a las empresas cotizadas elegir la frecuencia de presentación de informes intermedios que mejor convenga a la empresa y a sus inversores», insistió el comunicado.

Esta propuesta pondría fin al requisito, vigente desde hace 55 años, de que las empresas estadounidenses deben comunicar los resultados financieros cuatro veces al año, dentro de los 45 días posteriores al cierre de sus trimestres fiscales.

Si se aprueba, supondría uno de los ajustes más relevantes en las obligaciones de información periódica de las empresas en el mercado estadounidense en años recientes, aunque muchas podrían optar por mantener la práctica de reportar trimestralmente para seguir ofreciendo visibilidad a los accionistas.

Además, se anticipa resistencia de parte de la comunidad inversora, preocupada por una posible pérdida de transparencia si se dilata la frecuencia de los datos de rendimiento financiero. EFE

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