Con goles de ‘Flaco’ López y Vitor Roque, Palmeiras golea al Vasco y se acerca al Flamengo

São Paulo, 1 oct (EFE).- El Palmeiras, con dos goles del argentino ‘Flaco’ López y otro más de Vitor Roque, goleó por 3-0 este miércoles al Vasco da Gama y se acercó provisionalmente al líder Flamengo, en la vigésimo sexta jornada del Campeonato Brasileño.

El equipo del portugués Abel Ferreira marcó los tres tantos del encuentro en un lapso de 18 minutos de la primera mitad, en el estadio Allianz Parque de São Paulo.

‘Flaco’ López abrió la lata en el 6, repitió en el 18 y sirvió el tercero en el 24 para Vitor Roque, exjugador del FC Barcelona y Real Betis y quien ha vuelto a recuperar su mejor nivel tras un inicio irregular en su regreso a Brasil.

El conjunto verdiblanco fue un torbellino para un Vasco que se vio sobrepasado en todos los sentidos en el arranque del partido.

El cuadro de Río de Janeiro mejoró en la segunda mitad, pero fue incapaz de batir a Weverton, que desbarató dos buenas oportunidades de Philippe Coutinho, también exjugador del Barcelona, y el colombiano Andrés Gómez.

Con este triunfo, Palmeiras asciende provisionalmente a la segunda posición de la Liga y recorta tres puntos al líder Flamengo, que este jueves recibirá en el Maracaná al Cruzeiro, ahora tercer colocado.

A falta de ese duelo, Flamengo, que dirige el exjugador del Atlético de Madrid y Chelsea Filipe Luís, encabeza la clasificación con 54 puntos, dos más que Palmeiras y cuatro por encima del Cruzeiro, que cuenta con un partido más que los dos primeros. EFE

