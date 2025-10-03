Condenado a cadena perpetua un hombre acusado de matar a un opositor camboyano en Bangkok

Bangkok, 3 oct (EFE).- Un tribunal de Tailandia condenó este viernes a cadena perpetua a un hombre acusado de asesinar al exdiputado opositor de Camboya Lim Kimya, de doble nacionalidad, camboyana y francesa, que murió tiroteado en enero en una zona turística de Bangkok, lo que ONG consideraron un «asesinato político».

La corte de Bangkok rebajó la sentencia del condenado, un exmarine tailandés identificado como Ekalak Paenoi, de pena de muerte por asesinato premeditado a cadena perpetua por su confesión del crimen, informa este viernes la cadena pública tailandesa Thai PBS.

Paeoni fue extraditado a Tailandia a mediados del pasado enero desde Camboya, a donde huyó tras la muerte de Kimya y donde fue detenido en colaboración con las autoridades tailandesas.

Lim Kimya, exdiputado del disuelto y opositor Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP, en sus siglas en inglés), de 73 años, murió el 7 de enero cerca del templo Bowonniwetwiharn de Bangkok, ubicado en una zona turística, cuando su atacante se le acercó en una moto y le descerrajó varios tiros.

La víctima había viajado en autobús a Bangkok desde la provincia camboyana de Siem Reap junto con su esposa, de nacionalidad francesa, y otro familiar.

ONG como Human Rights Watch (HRW) y Asia Human Rights and Labour Advocates (AHRLA) pidieron a las autoridades tailandesas una investigación urgente y transparente del asesinato y lamentaron la represión de opositores y activistas en Camboya.

«Este flagrante asesinato de un antiguo parlamentario del CNRP en las calles de Bangkok tiene todas las características de un asesinato político y parece una escalada significativa en el uso de la represión política en Bangkok», dijo entonces el director de AHRLA, Phil Robertson.

La Policía tailandesa aún busca a un sospechoso camboyano que supuestamente identificó a Lim Kimya como el objetivo del asesinato.

Lim Kimya fue elegido parlamentario bajo las siglas del CNRP en las elecciones de 2013, en las que la oposición estuvo cerca de vencer en las urnas al Partido Popular de Camboya del entonces primer ministro, Hun Sen.

Tras una campaña de represión política, el CNRP fue disuelto en una polémica decisión judicial en 2017 y sus líderes inhabilitados.

Hun Sen, quien gobernó el país con puño de hierro durante casi cuatro décadas, ganó todos los escaños parlamentarios en las elecciones de 2018 y logró una holgada mayoría en las de 2023, antes de traspasar el poder a su hijo, Hun Manet, en agosto de ese año. EFE

