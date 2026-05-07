Continental recorta 3.000 empleos en su división de tecnología de plásticos ContiTech

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Fráncfort (Alemania), 7 may (EFE).- El fabricante de neumáticos Continental va a recortar 3.000 empleos más en todo el mundo en su división de tecnología de plásticos ContiTech, de ellos 1.600 en Alemania, para ahorrar 150 millones de euros anuales a partir de 2028.

Continental informó este jueves de que ha acordado las condiciones de la reducción de empleos con el sindicato IGBCE y que se evitarán despidos forzosos en Alemania, como mínimo, hasta 2030.

ContiTech, división que Continental quiere vender, ofrecerá a los empleados afectados puestos en otras partes de la compañía.

ContiTech emplea a más de 20.000 personas en todo el mundo, de ellos 7.700 en Alemania. EFE

aia/mgr