Controlado incendio en la refinería de petróleo de La Habana

afp_tickers

2 minutos

El incendio que se desató este viernes en la refinería de petróleo de La Habana está bajo control y sus causas «se investigan», informó el gobierno.

«Controlado incendio que ocurrió esta tarde en uno de los almacenes ubicado en la Refinería ‘Ñico López'», señaló el Ministerio de Energía y Minas en X. «Se investigan las causas», precisó.

El fuego, que se produjo muy cerca del lugar donde estaban fondeados dos petroleros, generó grandes llamaradas y una columna de humo negro visibles desde el otro lado del canal de la bahía de La Habana, constataron periodistas de la AFP.

En la misma bahía atracaron el jueves los dos buques de la Armada de México que trasladaron más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo.

Para ahorrar energía, el gobierno comunista puso en vigor el lunes un plan de emergencia que incluye, entre otras medidas, restricciones de la venta de combustibles y una jornada laboral de cuatro días (de lunes a jueves).

En agosto de 2022, la caída de un rayo provocó un voraz incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, 100 km al este de La Habana, que saldó con 16 muertos, en su mayoría bomberos que combatían el fuego.

Ese incendio destruyó cuatro de los ocho tanques del depósito de Matanzas, el más importante del país, con capacidad para almacenar 52 millones de litros de combustible, y solo pudo ser sofocado una semana después con ayuda técnica y humana de México y Venezuela.

rd/jb/ad