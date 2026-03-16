Convocan otra huelga en el transporte municipal de buena parte de Alemania

2 minutos

Berlín, 16 mar (EFE).- El sindicato alemán del sector servicios Ver.di convocó este lunes otra huelga en el transporte público municipal de buena parte del país germano, que se suma a otros paros similares que han paralizado el sector el 2 de febrero y, posteriormente, los días 27 y 28 del mes pasado.

En esta ocasión la protesta laboral tendrá lugar el jueves 19 de marzo en las regiones sureñas de Baviera y Sarre, en el populoso ‘land’ occidental de Renania del Norte – Westfalia, en la ciudad-estado de Hamburgo (norte), así como en Brandeburgo, la región que circunda Berlín, informó el sindicato en un comunicado.

Además, a lo largo de la jornada de hoy, en base a la marcha de las negociaciones que se están produciendo, se decidirá si se suma la región sureña de Hesse, mientras que la ciudad-estado de Bremen, en el norte, podría incorporarse el miércoles.

Ver.di destacó que se trata de la tercera huelga en el marco de la negociación del convenio a nivel federal, en la que se dirimen las condiciones laborales de aproximadamente 100.000 empleados de 150 empresas de todas las regiones del país.

«En las regiones hemos alcanzado en parte puntos muy distintos en la negociación», declaró la presidenta de Ver.di, Christine Behle, y agregó: «Por eso solo convocamos huelgas allí donde ahora hace falta una presión real».

«La patronal afirma que son tiempos difíciles. Pero no nos podemos permitir vacilaciones en la mesa de negociación, hacen falta soluciones urgentes», reclamó la líder sindical.

En las regiones de Schleswig-Holstein (norte) y Baden-Württemberg (sur) ya se ha llegado a acuerdos, mientras que en el resto de ‘Länder’ se siguen negociando diversas reclamaciones laborales, como la reducción del horario semanal y de los turnos, el alargamiento de los periodos de descanso o mayores complementos para el trabajo nocturno y en fin de semana.EFE

cph/egw/cg