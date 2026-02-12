Copa Airlines mantiene vuelos a Cuba con normalidad

2 minutos

Ciudad de Panamá, 12 feb (EFE).- La aerolínea de bandera panameña Copa Airlines mantiene con normalidad los vuelos a Cuba, en donde varias empresas aéreas han suspendido itinerarios debido a las dificultades para abastecerse allí de combustible por un bloqueo petrolero de Estados Unidos.

«Copa Airlines continúa operando sus vuelos desde Panamá con normalidad. Dado que es un tramo relativamente corto, estamos cargando combustible adicional en Panamá ‘tankering’, lo que nos permite realizar ambos tramos sin necesidad de abastecer en La Habana», respondió la empresa a EFE.

Cuatro compañías canadienses anunciaron esta semana la cancelación de sus operaciones hacia la isla luego de que las autoridades cubanas les comunicaran que no podían surtirles de queroseno en ninguno de los nueve aeropuertos internacionales del país.

Las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind también suspendieron sus vuelos a Cuba «debido a las dificultades de abastecimiento» y no retomarán estas rutas «hasta que la situación cambie».

Estados Unidos cortó los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a finales de enero amenazó con aranceles a los países que proporcionen combustible a la isla.

Ante la previsión de un “desabastecimiento agudo de combustible”, el Gobierno cubano puso en marcha un plan de emergencia que incluye desde la paralización de servicios públicos esenciales como el transporte hasta el cierre de hoteles y la reubicación de los turistas en otras instalaciones. EFE

gf/rao/nvm