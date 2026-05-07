Corea del Sur buscará la paz pese al cambio constitucional en el Norte

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La presidencia de Corea del Sur afirmó el jueves que continuará sus esfuerzos de paz pese a que el Norte modificó su constitución para eliminar toda referencia a la unificación de los dos países.

La constitución norcoreana decía previamente que el gobierno de Pyongyang busca «la reunificación de la patria».

Pero esa cláusula fue eliminada de la última versión del documento, que fue revisado el miércoles por la AFP.

«Evaluaremos ampliamente los asuntos relativos a la revisión de la constitución norcoreana», indicó el despacho del presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

«Con base en una extensa revisión, el gobierno promoverá consistentemente la política de coexistencia pacífica en la península coreana», agregó.

La constitución de Corea del Sur incluye un compromiso con la unificación pacífica de la península.

Las dos Coreas permanecen técnicamente en guerra porque el conflicto de 1950 a 1953 terminó en un armisticio, no en un tratado de paz.

El presidente surcoreano Lee ha tenido una postura conciliadora hacia el Norte, con llamados a sostener conversaciones sin condiciones.

Sin embargo, el líder norcoreano, Kim Jong Un, declaró en febrero que su país no tiene nada que conversar con el Sur.

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