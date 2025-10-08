Corea del Sur eleva la alerta de viaje para Ecuador por las protestas contra Noboa

Seúl, 8 oct (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur elevó este miércoles su alerta de viaje para Ecuador por riesgos para sus ciudadanos debido a las protestas contra el presidente Daniel Noboa por el alza del precio del diésel.

La cancillería surcoreana emitió una «alerta especial» para el país, que entró en vigor este miércoles a las 15:00 hora local (6:00 GMT), y que insta a los surcoreanos a cancelar o posponer los viajes no esenciales a las regiones afectadas.

Esta alerta afecta a la totalidad del territorio ecuatoriano, salvo a aquellas zonas que ya se encontraban bajo alerta de segundo nivel (prestar atención a la seguridad y reconsiderar seriamente la necesidad de viajar), activa para las islas Galápago, y de nivel tres para las provincias de Guayas, Azuay, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Manabí y Esmeraldas, que urge a regresar a Corea del Sur, salvo por motivos urgentes, o cancelar o posponer el viaje, si es posible.

Esta alerta llega en la tercera semana de las protestas antigubernamentales en el país, después de que Noboa declarara el sábado un nuevo estado de excepción en diez provincias del país, entre ellas Pichincha, cuya capital es Quito, que se sumaron a otras dos en la que esta medida ya estaba vigente.

Los manifestantes se oponen a la medida del presidente, Daniel Noboa, de eliminar los subsidios a los combustibles.

El mandatario salió ileso a principios de semana de un incidente en el que su vehículo fue atacado con piedras por una multitud. EFE

