Costa Rica propone a Rebeca Grynspan para secretaria general de la ONU

San José, 8 oct (EFE).- Costa Rica propondrá a la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y exvicepresidenta del país (1994-1998), Rebeca Grynspan, para el cargo de secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció este miércoles el Gobierno.

«Costa Rica, como miembro activo del Sistema de Naciones Unidas, ha decidido apoyar la nominación de la costarricense Rebeca Grynspan para ocupar el cargo de secretaria general de Naciones Unidas», dijo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en un vídeo previo a una conferencia de prensa de la candidata.

En su carrera Grynspan también dirigió la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) de 2014 a 2021, fue secretaria general adjunta de la ONU y administradora adjunta de la PNUD (2010-2014) y directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) (2006-2009), entre otros cargos.

La elección, que tendrá lugar a finales del próximo año, definirá al nuevo secretario general de la ONU que ejercerá el cargo a partir del 1 de enero de 2027 y hasta 2031.

Chaves dijo que la candidatura será inscrita formalmente en las próximas semanas respetando los tiempos definidos en el proceso de la ONU.

El mandatario destacó la «trayectoria, el compromiso y la amplia experiencia» de Grynspan y se mostró confiado en que de ser elegida «aportará al fortalecimiento del multilateralismo» y a la «promoción de espacios de diálogo que contribuyan a la paz y el desarrollo sostenible».

Por su parte, Grynspan dijo en una conferencia de prensa junto al canciller costarricense, Arnoldo André, que impulsará los valores del respeto, la solidaridad, el compromiso con la paz y la sostenibilidad que han caracterizado a Costa Rica a lo largo de los años.

«Conozco bien a la ONU para reformarla y también para defenderla. Y en este momento se necesitan ambas», comentó Grynspan, quien agregó que las Naciones Unidas «sigue siendo el único foro que reúne de manera legítima a todo el mundo».

La costarricense también afirmó que la consigna será fortalecer el trabajo de la ONU para llevar el desarrollo sostenible a todo el mundo, promover el respeto a los derechos humanos y evitar conflictos armados.

Grynspan dijo que respeta a las otras personas que han sonado para el cargo, como la chilena Michelle Bachelet, mientras el canciller recordó que ha habido secretarios generales de la ONU, de los cuales dos han sido asiáticos, cuatro europeos, dos africanos y uno de Latinoamérica, por lo cual existe un «cierto consenso» de que es el turno para un latinoamericano.

André expresó además el deseo de que por primera vez la ONU sea dirigida por una mujer. EFE

