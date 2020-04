El Ministerio de Finanzas presentará soluciones que permitirían endurecer las disposiciones penales y de responsabilidad previstas en la Ordenanza de Vinculación Conjunta COVID-19. De este modo, se puede llevar a juicio no solo a las empresas que solicitan créditos de manera irregular, sino también a sus órganos responsables y, en consecuencia, a las personas físicas concernidas.

Los créditos COVID-19 se verifican sistemáticamente sobre la base de una comparación entre los datos relacionados con el IVA y otros datos. Esta comparación se utilizará en particular para controlar los datos que las empresas transmiten sobre su facturación e identificar anomalías.

El registro central de organizaciones de garantía verifica que todos los acuerdos de crédito COVID-19 cumplan con las condiciones básicas y que las compañías involucradas no hayan presentado varias solicitudes de crédito. Los créditos solicitados por error o repetidamente serán cancelados rápidamente.

“Los primeros días mostraron que los créditos de transición de COVID-19 satisfacen una necesidad considerable y que su provisión rápida y no burocrática por parte de los bancos y de PostFinance funciona bien”, subrayó el ministro de FinanzasEnlace externo , Ueli Maurer en conferencia de prensa este viernes.

Duplican monto de créditos para empresas en dificultades 03 de abril de 2020 - 16:49 El Gobierno suizo decidió aumentar el programa de caución para el otorgamiento de créditos de transición COVID-19. Propuso al Parlamento aumentar de 20 000 millones de francos a 40 mil millones el total del monto para los empréstitos destinados a empresas en dificultades. “Los primeros días mostraron que los créditos de transición de COVID-19 satisfacen una necesidad considerable y que su provisión rápida y no burocrática por parte de los bancos y de PostFinance funciona bien”, subrayó el ministro de Finanzas, Ueli Maurer en conferencia de prensa este viernes. Esto elevaría la cantidad total de fondos de apoyo a 62 000 millones de francos, con otros montos reservados a cubrir los salarios de los trabajadores que han quedado en desempleo parcial y otras medidas específicas. Al 2 de abril de 2020, dijo, se habían concluido 76 034 acuerdos de crédito por un monto total estimado en 14 300 millones e informó que se propuso a la Delegación de Finanzas, que se reunirá el 7 de abril de 2020, reconocer la naturaleza urgente de un tramo de 10 mil millones de ese crédito. Para combatir eventuales abusos, el Ministerio de Finanzas ha adoptado mecanismos los cuales serán fortalecidos con las medidas siguientes: El registro central de organizaciones de garantía verifica que todos los acuerdos de crédito COVID-19 cumplan con las condiciones básicas y que las compañías involucradas no hayan presentado varias solicitudes de crédito. Los créditos solicitados por error o repetidamente serán cancelados rápidamente. Los créditos COVID-19 se verifican sistemáticamente sobre la base de una comparación entre los datos relacionados con el IVA y otros datos. Esta comparación se utilizará en particular para controlar los datos que las empresas transmiten sobre su facturación e identificar anomalías. El Ministerio de Finanzas presentará soluciones que permitirían endurecer las disposiciones penales y de responsabilidad previstas en la Ordenanza de Vinculación Conjunta COVID-19. De este modo, se puede llevar a juicio no solo a las empresas que solicitan créditos de manera irregular, sino también a sus órganos responsables y, en consecuencia, a las personas físicas concernidas. El Gobierno presentó (20.03) un conjunto de medidas destinadas a mitigar las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. Desde el 26 de marzo, los bancos y PostFinance han otorgado liquidez a las compañías que lo necesitan en forma de créditos de transición, para poder cubrir sus costos fijos a pesar de la pérdida de facturación debido al coronavirus. La Confederación garantiza totalmente créditos de hasta 500 000 francos. Además, conlleva el 85% del riesgo de pérdida relacionado con los préstamos, cuyo monto varía de 500 000 francos a 20 millones. Las empresas que lo necesitan pueden obtener efectivo y pagar el préstamo en cinco años.