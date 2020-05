Coronavirus: la situazione in Svizzera

Suiza anuncia reapertura gradual de fronteras 13 de mayo de 2020 - 14:04 Una apertura gradual de las fronteras con Alemania, Austria y Francia comenzará el próximo fin de semana y deberá completarse para el 15 de junio, según anunció este miércoles la ministra suiza de Justicia, Karin Keller-Sutter. Lo anterior, en acuerdo con los ministros del Interior de esos países y siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita. La fecha para la apertura de las fronteras con Italia aún no puede establecerse. “La situación en Italia impone todavía restricciones en los desplazamientos dentro del mismo país”, subrayó la ministra en conferencia de prensa. Comentó que si bien los suizos podrán viajar al exterior, sería mejor que pasaran sus vacaciones en Suiza para ayudar al sector turístico nacional, severamente golpeado por la crisis del coronavirus. El 29 de abril de 2020, el Consejo Federal (Gobierno) decidió relajar gradualmente las restricciones de entrada al país. Las primeras flexibilizaciones entraron en vigor el 11 de mayo de 2020. Como paso adicional, Keller-Sutter ha mantenido en los últimos días conversaciones telefónicas con los ministros de Interior de Alemania, Horst Seehofer; de Francia, Christophe Castaner y de Austria, Karl Nehammer. Los tres países se encuentran actualmente en una fase de transición, al igual que Suiza, con situaciones epidemiológicamente comparables. “No es posible la reapertura de las fronteras sin acuerdo con los países vecinos”, subrayó la consejera federal suiza. En las conversaciones bilaterales, los ministros convinieron en que las fronteras entre esos países vecinos y Suiza deben abrirse plenamente lo antes posible y que debe restablecerse la libertad de circulación. Si la situación de pandemia en estos países lo permite, será el 15 de junio. Entretanto, también deberían elaborarse soluciones específicas y recíprocas para las parejas binacionales no casadas, y posiblemente para otras categorías de personas. La Secretaría de Estado de Migración publicará información sobre este tema tan pronto como se hayan encontrado estas soluciones en la práctica, anunció esa dependencia. El Gobierno suizo seguirá examinando los detalles en su reunión del 27 de mayo, en la que estudiará la posibilidad de suavizar aún más las restricciones de entrada y residencia en Suiza.