Cronología del hantavirus, una urgencia epidemiológica con tres muertos y seis afectados

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Redacción Central, 7 may (EFE).- El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius a principios de abril ha costado la vida a tres personas, mientras aumentan los casos confirmados y de sospechosos.

A continuación la cronología que reconstruye la sucesión de hechos de esta urgencia epidemiológica:

El 1 de abril, el crucero MV Hondius zarpa desde Ushuaia (Argentina) para cruzar el Atlántico Sur con destino a Canarias, en una ruta que incluyó la Antártida continental, las islas Malvinas, las Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.

Llevaba a bordo a 149 personas de 23 nacionalidades, entre ellas a catorce españoles, según la operadora neerlandesa del barco.

El 11 de abril fallece en su camarote un pasajero neerlandés, de 70 años, que había experimentado síntomas desde el 6 de abril.

24 abril.- El cuerpo del pasajero es desembarcado en Santa Elena junto a su esposa, que es trasladada a Johannesburgo (Sudáfrica).

– En esa misma fecha, una treintena de pasajeros desembarcaron en dicha isla. Están siendo rastreados para detectar si pudo haber más contagios, según informó la naviera el 7 de mayo.

26 abril.- La esposa de la primera víctima mortal también fallece. Las pruebas dan positivo en hantavirus.

27 abril.- Un pasajero británico enferma gravemente y es trasladado a Sudáfrica. Es ingresado en la UCI de un hospital de en Johannesburgo. También da positivo en hantavirus.

2 mayo.- La OMS es notificada oficialmente del brote. Ese mismo día muere una persona de origen alemán tras presentar síntomas de neumonía.

La Organización Mundial de la Salud confirma al menos seis afectados (tres fallecidos y tres enfermos).

3 mayo.- El buque entra en aguas de Cabo Verde y queda fondeado frente a Praia, su capital.

4 mayo .- Cabo Verde deniega la entrada en puerto por motivos de seguridad pública nacional. El crucero contempla desembarcar en Canarias para realizar nuevos exámenes médicos.

A continuación, la OMS pide a España que atienda a los enfermos.

Además, se informa de que dos miembros de la tripulación sufren síntomas de enfermedad respiratoria, uno de ellos en estado leve y otro grave.

5 mayo.- La OMS eleva a siete los afectados por el posible brote -tres muertos, un enfermo grave y tres con síntomas leves-.

Las autoridades suizas informan de un octavo caso confirmado en un pasajero que había desembarcado antes y regresado a Zúrich.

El crucero parte de Cabo Verde rumbo al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona (Canarias, España), donde tiene previsto llegar tras tres días y 12 horas de navegación.

Se confirma que las tres muertes se debieron a la cepa Andes del hantavirus, la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos.

6-7 mayo.- Tres pasajeros son transportados por vía aérea a Países Bajos -un neerlandés que ejercía como médico del crucero, un británico y un alemán-.

Dos sufren síntomas graves y uno es asintomático, pero es sospechoso de haberse contagiado tras mantener contacto con uno de los fallecidos.

Con esta evacuación, ya no quedaría nadie en el barco con síntomas.

7 mayo.- Una azafata neerlandesa es hospitalizada en Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus. Es un potencial nuevo contagio tras haber estado en contacto con uno de los fallecidos a raíz del brote.

– Singapur informa de que ha aislado a dos residentes de la isla, que estaban a bordo del barco. Se está a la espera de los resultados de las pruebas. EFE

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