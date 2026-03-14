Cuatro españoles permanecen en prisión preventiva por vandalismo en el metro de Varsovia

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Berlín, 14 mar (EFE).- La Policía polaca informó este sábado de que cuatro ciudadanos españoles, de edades comprendidas entre 20 y 25 años, permanecen en prisión preventiva tras haber sido detenidos el miércoles por haber cometido supuestamente actos de vandalismo en el metro de Varsovia.

«El tribunal accedió a la solicitud del fiscal y dictó prisión preventiva para los cuatro durante dos meses», informó en un comunicado la Policía del distrito de Bielany de la capital polaca.

Los detenidos, tres varones y una mujer, están «acusados de perturbar el transporte público y de causar daños a la propiedad, y uno de ellos también será acusado de posesión de estupefacientes», según el comunicado policial.

Las autoridades estiman que los daños causados en el metro de Varsovia ascienden a 90.000 eslotis (unos 20.000 euros).

Los acusados habrían pintado grafitis en los vagones del metro de la capital polaca, después de haberse servido del freno de emergencia desde un vagón y haber abierto las puertas del vehículo para salir del mismo sin autorización.

«Sus acciones provocaron graves trastornos en el funcionamiento del metro, lo que obligó a los pasajeros a bajar del tren. Durante ese tiempo, los autores pintaron grafitis en el exterior de dos vagones del metro, causando daños», según los hechos recogidos por la Policía de Bielany.

Tras ser alertada la Policía del incidente, agentes detuvieron a dos personas, dos jóvenes de 25 y 23 años respectivamente, que estaban «escondidos en un apartamento alquilado».

El joven de 23 años fue detenido en posesión de una cantidad no especificada de marihuana.

La mujer, de 23 años, fue arrestada por un policía municipal.

Con ella iba un joven de 20 años que también resultó detenido minutos después del arresto de la chica.

Perturbar el transporte público y de causar daños a la propiedad son «crímenes punibles con hasta ocho años de prisión», precisó el comunicado policial. EFE

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