Cuatro partidos paraguayos eligen a sus candidatos a alcalde en Ciudad del Este

2 minutos

Asunción, 5 oct (EFE).- Cuatro partidos paraguayos eligieron este domingo en votaciones internas simultáneas a sus candidatos a intendentes (alcaldes) en la localidad de Ciudad del Este, la segunda más importante del país, para las elecciones anticipadas del 9 de noviembre, tras la destitución en agosto pasado del político opositor Miguel Prieto, informaron diversas fuentes.

La fuerza gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado) indicó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con un cómputo al cien por ciento, dio por ganador al precandidato Roberto González con un respaldo del 85,96 %, igual a 14.877 votos.

González se impuso a Rubén Azcona (7,05 %) e Ygnacio Flores (1,15%).

El Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña – CDE 25, del exintendente Prieto, formalizó la elección de su candidato único, Daniel Pereira Mujica, quien dijo a los medios que se cumplió con la ley sobre las elecciones internas y anunció que la siguiente semana sumará otros respaldos.

Las otras postulaciones únicas fueron la de Patria Soñada con el candidato Celso Miranda y la del Partido Ecologista, con el aspirante Jorge Romero.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó en un comunicado que la jornada transcurrió «con total normalidad» y que brindó asistencia técnica y logística a los tribunales de los diferentes partidos.

Asimismo, anunció que entre el lunes y el miércoles las formaciones políticas pueden inscribir las candidaturas ante el Juzgado Electoral del departamento de Alto Paraná, cuya capital es Ciudad del Este, la segunda localidad más importante del país después de Asunción.

La elección del próximo intendente se celebrará el 9 de noviembre para completar el período municipal 2021-2026.

Prieto fue destituido en agosto pasado por la Cámara de Diputados con el voto de la mayoría oficialista del Partido Colorado, tras la aprobación de un informe de la Contraloría que estableció supuestas irregularidades en su gestión, aunque el dirigente consideró que es víctima de una supuesta persecución política. EFE

