Cuba rechaza la prórroga de las sanciones de la UE a Nicaragua

La Habana, 30 sep (EFE).- El Gobierno de Cuba rechazó este martes la decisión del Consejo Europeo (CE) de prorrogar un año más las sanciones contra Nicaragua por violaciones de los derechos humanos.

«Rechazamos la decisión del Consejo de Unión Europea de prorrogar las medidas coercitivas unilaterales contra Nicaragua», afirmó en redes sociales el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

En su mensaje, Rodríguez expresó también su «solidaridad con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con sus Copresidentes Daniel (Ortega) y Rosario (Murillo), y con el hermano pueblo nicaragüense».

Este lunes, el CE, que reúne a los gobiernos de los Estados miembro, prorrogó hasta octubre de 2026 las medidas restrictivas que afectan a veintiuna personas y tres entidades nicaragüenses por violaciones de los derechos humanos.

«La UE reitera su llamamiento para que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, se libere a todos los presos políticos restantes y regresen las organizaciones internacionales de derechos humanos», señaló el CE en un comunicado.

El bloque también subrayó «la necesidad de poner fin a las restricciones al espacio cívico, respetar el derecho a la disidencia y poner fin a todo tipo de represión, tanto en Nicaragua como en el extranjero».

Los afectados por las sanciones están sujetos a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Además, las personas físicas no tienen permitido entrar o transitar por el territorio del bloque comunitario.

«La actual crisis política en Nicaragua debería resolverse mediante diálogo genuino entre el Gobierno y la oposición», concluyó la CE.

Los Veintisiete reiteraron además su apoyo a la población de Nicaragua y a «su compromiso para defender la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos». EFE

rmo/jpm/cpy

