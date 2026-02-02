Cuba registra un temperatura mínima de 1,4 grados Celsius, la menor en tres décadas

2 minutos

La Habana, 2 feb (EFE).- Cuba ha registrado en la madrugada de este lunes la temperatura más baja de la actual temporada invernal con 1,4 grados Celsius en la localidad Indio Hatuey (oeste), la menor en tres décadas, según el Instituto de Meteorología (Insmet).

El registro actual es el menos desde el 18 de febrero de 1996, cuando en Bainoa (oeste) se marcó la mínima de 0,6 grados, actual récord absoluto de frío para Cuba.

El notable descenso de las temperaturas en los últimos días se debe a la influencia sobre la isla de un sistema de altas presiones migratorias asociado a una masa de aire muy fría y seca de origen ártico, combinada con vientos débiles y poca nubosidad, explica el Centro de Pronósticos del Insmet.

El efecto de esa situación ha sido una intensa bajada en los termómetros en todo el territorio insular, con entre 11 y 14 grados Celsius, que en 28 estaciones meteorológicas ha registró valores por debajo de los 10.

Entre los reportes más significativos resaltan Jagüey Grande (3,4 grados) y Playa Girón (5), ambas en el tercio occidental, y Aguada de Pasajeros (4,4) y Venezuela (5,1), en el centro del país. En la región oriental -usualmente más cálida- destacan las mínimas de Jucarito (6,8) y Holguín (7,6).

Para esta jornada el pronóstico indica que continuarán las marcadas condiciones invernales en el territorio cubano, con temperaturas máximas que oscilarán entre 18 y 21 grados.

La llegada de un nuevo frente frío el último fin de semana, acompañado de fuertes vientos y marejadas, ha afectado principalmente a la costa norte del occidente de Cuba, donde el mar ha penetrado en zonas bajas y de mal drenaje de La Habana.

Esa circunstancia ha provocado la evacuación de un millar de personas vulnerables residentes en lugares cercanos al emblemático Malecón que bordea el litoral de la capital cubana, según ha informado la televisión estatal.

Los especialistas califican las penetraciones costeras de «moderadas» aunque las olas -de hasta 4 metros- han rebasado el muro del Malecón y el agua de mar se desplazó en varias calles dentro del barrio El Vedado, donde ha inundado sótanos y ha dañado cisternas de edificios residenciales de esa céntrica zona. EFE

