¿Está la ciudad más pequeña de Europa en Suiza?

La comuna de Rue, en el cantón de Friburgo, se describe con orgullo como la «ciudad más pequeña de Europa». Sin embargo, este título es reclamado por otras localidades y resulta muy difícil determinar un vencedor, dado que los criterios para elaborar un ranking cambian constantemente.

Situada en el sur del cantón de Friburgo, cerca de la frontera con Vaud, la ciudad medieval de Rue suele ser descrita como la «ciudad más pequeña de Europa». Un título que la comuna exhibe con orgullo incluso en su sitio web.

Este reconocimiento también se utiliza ampliamente con fines turísticos. Suiza Turismo presenta a Rue señalando Enlace externoque «la ciudad más pequeña de Europa seduce con sus callejuelas medievales, su castillo y las cascadas de Chavanettes, y todo queda muy cerca». Por otro lado, el sitio de Friburgo Turismo también afirmaEnlace externo que «la ciudad de Rue, la más pequeña de Europa, invita a descubrir sus callejuelas medievales».

Y, efectivamente, un paseo por el lugar confirma lo que dicen las oficinas de turismo: el sitio es medieval, encantador y… pequeño. La villa se construyó alrededor de un promontorio rocoso coronado por un castillo. Sus callejuelas sinuosas están bordeadas de casas tradicionales de piedra, una iglesia, algunos edificios públicos, murallas y pintorescas granjas.

Tras un proceso de fusión con comunas vecinas, la comuna de Rue se extiende hoy sobre 23,2 km² y cuenta con aproximadamente 1.600 habitantes. Sin embargo, el núcleo histórico medieval propiamente dicho ocupa solo 0,2 km² y alberga a menos de mil personas (no existen estadísticas separadas únicamente para el casco antiguo).

El estatus de Rue como ciudad se explica por razones históricas. De hecho, Rue forma parte de las «ciudades nuevas» que los condes de Saboya levantaron en el siglo XIII para afianzar su poder en la región.

Varias aspirantes al título

A primera vista, la idea de que Rue pueda ser la ciudad más pequeña de Europa no parece del todo descabellada. Por su superficie y población, la localidad puede parecer diminuta, especialmente si se la compara con ciudades como Moscú, Londres o Berlín, o, en un contexto más modesto, Ginebra o Zúrich.

Pero otras ciudades también pueden reclamar el título de «la ciudad más pequeña de Europa». Entre los nombres que más se repiten figuran Durbuy (Bélgica), Hum (Croacia) o incluso la Ciudad del Vaticano. En los sitios de promoción turística, DurbuyEnlace externo y HumEnlace externo son incluso presentadas como «la ciudad más pequeña del mundo».

Sin embargo, se trata más de marketing que de realidad, porque no existe ningún ranking oficial. Ni siquiera el Guinness de los Récords mantiene esta categoría, aunque en el pasado otorgó el título a Hum. Hoy en día, el famoso libro indica cuál es el estado más pequeño del mundoEnlace externo o incluso la capital más pequeñaEnlace externo, pero no dispone de una categoría específica para «la ciudad más pequeña».

Comparar no siempre ayuda

Si no existe un ranking oficial, probablemente sea porque los criterios a considerar son variables. Cuando hablamos de «la ciudad más pequeña», ¿en qué nos basamos: superficie, número de habitantes, o una combinación de ambos?

Una comparación entre Rue y Durbuy ilustra la dificultad de elaborar una clasificación. Si nos centramos únicamente en el centro histórico, la ciudad belga es efectivamente la más pequeña, con menos de 400 habitantes en 2 hectáreas (0,02 km²).

Pero al ampliar la escala y considerar toda la comuna, la situación cambia radicalmente. Durbuy reúne 41 aldeas y más de 11.000 habitantes en 157 km², lo que no parece muy coherente con la etiqueta de «la ciudad más pequeña del mundo». Rue, por su parte, engloba siete localidades, con un total de alrededor de 1.600 habitantes en 23,2 km².

No es solo cuestión de tamaño

Otro factor complica aún más la clasificación: la propia noción de ciudad es variable. Los criterios para que un lugar sea considerado ciudad dependen del país y de la época.

Incluso dentro de Suiza, la situación es compleja. No existe una ley federal que defina de manera uniforme qué es una «ciudad». Y, fiel al federalismo, la definición y los criterios cambian según el cantón.

Un lugar puede ser considerado ciudad porque recibió ese título en un pasado lejano, o porque en algún momento ejerció funciones de centro urbano, como albergar un mercado regional o una administración.

A estas consideraciones históricas se suman criterios modernos basados en estadísticas. En muchos cantones, una comuna se califica como ciudad cuando supera los 10.000 habitantes.

La Oficina Federal de EstadísticaEnlace externo, por su parte, no se basa únicamente en la población, sino también en la actividad económica y turística. Para que una comuna se defina como ciudad, debe alcanzar al menos 14.000 «equivalentes-habitantes», un índice calculado a partir de la población residente, el número de empleos y las pernoctaciones hoteleras. Además, una ciudad debe presentar una densidad de al menos 2.500 equivalentes-habitantes por km².

Complicado, ¿verdad? Incluso las herramientas de búsqueda basadas en inteligencia artificial se ven desconcertadas por la complejidad suiza. Para comprobarlo, prueba a preguntar: «¿Cuál es la ciudad más pequeña de Suiza?» Las respuestas pueden ser muy variadas y llevarte a recorrer numerosos rincones del país.

Texto adaptado del francés por Carla Wolff.

