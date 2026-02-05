Díaz-Canel anuncia que Cuba no ha recibido combustible desde diciembre

La Habana, 5 feb (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este jueves que la isla no ha recibido combustible desde el exterior desde el pasado diciembre debido a las presiones de EE.UU.

«Es condenable que una potencia (…) asuma una política tan agresiva y tan criminal» hacia un país pequeño, afirmó Díaz-Canel en una inusual intervención televisada ante medios oficiales del país y algunos extranjeros seleccionados.

El presidente advirtió de que el bloqueo petrolero va a tener consecuencias serias en el país, para lo que se están poniendo en marcha una serie de medidas de emergencia que van a «demandar esfuerzos». «Es asfixiarnos completamente», denunció. EFE

