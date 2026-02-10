Danubio se suma a los ganadores de la primera fecha del Apertura uruguayo

Montevideo, 9 feb (EFE).- Danubio se sumó este lunes a la lista de ganadores que sumaron sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura del fútol uruguayo tras derrotar por 0-1 a Cerro.

Un gol de Maicol Ferreira en el minuto 66 fue suficiente para que el conjunto franjeado sumara en el cierre de la primera fecha pese a que ambos equipos no mostraron mayores recursos ofensivos y en un partido que se desarrolló en su mayoría en la mitad del campo.

Ferreira logró resolver con claridad la única oportunidad de gol de su equipo luego de recibir un rebote dentro del área chica rival y así poder llevarse el triunfo en calidad de visitante.

Con este resultado, Danubio empata en la primera posición junto a Nacional, Peñarol, Liverpool, Central Español, Cerro Largo y Deportivo Maldonado, que también sumaron de a tres puntos.

La segunda fecha del Apertura uruguayo dará inicio el próximo 13 de febrero con los encuentros entre Cerro Largo ante el Wanderers y Liverpool que recibirá la visita del Defensor Sporting. EFE

rmp/gbf