De la Espriella denuncia supuesto plan para asesinarlo que involucra a agentes colombianos

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Bogotá, 9 may (EFE).- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, denunció este sábado que recibió información sobre un supuesto plan para asesinarlo que involucra a agentes oficiales de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

«Hoy recibí de una fuente de inteligencia de alto nivel, de toda la confianza, una información según la cual se está planeando un atentado en mi contra bajo la modalidad de francotirador», señaló el candidato en un video publicado en su cuenta de X.

El ultraderechista, que está en segundo lugar en las encuestas de intención de voto para las elecciones del 31 de mayo, afirmó que la información «no es un rumor», sino que representa «una amenaza» real en contra de la democracia y la libertad de los colombianos.

«No es casualidad, esto es consecuencia directa del narcoterrorismo que el Gobierno de (el presidente) Petro ha alimentado al liberar a 30 criminales y nombrarlos gestores de paz», agregó De la Espriella respecto a una designación hecha en los últimos años por el mandatario hacia jefes paramilitares.

Además, señaló que este presunto plan obedece a una campaña de desprestigio en su contra, que «alimenta el odio» entre la población colombiana.

El político informó que, en su calidad de ciudadano de Estados Unidos pedirá a la embajada de ese país «la máxima atención» a su seguridad y a la de su familia.

«Le pido a mi equipo de seguridad que, a partir de ahora, usemos todos los elementos necesarios de protección en todos mis eventos de campaña», añadió.

La violencia política se ha incrementado en Colombia en la actual campaña electoral y además de De la Espriella, otros candidatos, como Paloma Valencia, de derecha, e Iván Cepeda, de izquierda, han denunciado amenazas en su contra.

A mediados del año pasado el senador Miguel Uribe Turbay, que era precandidato presidencial del partido uribista Centro Democrático, el mismo de Valencia, fue asesinado cuando hablaba en un mitin político en el barrio bogotano de Modelia donde el 7 de junio recibió dos disparos en la cabeza y falleció dos meses después.

Este jueves, la presidenta del Concejo Municipal de Obando (suroeste), Mileidy Villada, también del Centro Democrático, fue asesinada a tiros en una calle de esa localidad del departamento del Valle del Cauca. EFE

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