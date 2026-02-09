Debacle del bloque de Sánchez y avance de la extrema derecha en una elección regional en España

afp_tickers

2 minutos

El Partido Popular (PP, conservador) ganó el domingo otra elección regional en España, esta vez en Aragón, en el noreste, en unos comicios marcados por la debacle de los socialistas del presidente del gobierno Pedro Sánchez y un nuevo avance de la extrema derecha.

En España, un país muy descentralizado, numerosos ámbitos, como la educación, la sanidad o la gestión de situaciones de emergencia, son competencia de las comunidades autónomas (regiones).

El domingo, más de un millón de españoles fueron llamados a las urnas en Aragón, en especial de su capital, Zaragoza.

El PP obtuvo el 33,5% de los votos emitidos, lo que le otorga 26 escaños de los 67 que tiene el parlamento regional —frente a 28 en la asamblea saliente—, según resultados oficiales con más del 95% de las papeletas escrutadas.

Este desempeño deja al partido conservador nuevamente dependiente de la formación de extrema derecha Vox para dirigir la región, máxime cuando esta ha duplicado su número de escaños, pasando de siete a 14, con el 18% de los votos.

El PP y Vox ya gobernaron juntos en Aragón entre junio de 2023 y julio de 2024, fruto de un pacto de coaliciones regionales que después colapsó a raíz de desacuerdos entre las direcciones nacionales de ambas fuerzas.

Los socialistas del PSOE, representados por la candidata Pilar Alegría, ex portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, perdieron cinco escaños para un total de 18 a partir de ahora, con alrededor del 24% de los sufragios.

Es el número más bajo de escaños obtenido por el PSOE en Aragón en más de 40 años de democracia en España, igualando las elecciones de 2015.

Los comicios en Aragón, región puntera en energías renovables, se celebraban mientras el PP y Vox siguen reclamando la dimisión de Sánchez, cuyo entorno privado y profesional continúa envuelto en varios escándalos de corrupción.

El dirigente socialista, cuyo bloque sufre una nueva debacle electoral tras una derrota en diciembre en unos comicios regionales en Extremadura (oeste), recalca por su parte que la legislatura en curso llegará a su término, en 2027.

Otra votación regional, en Castilla y León (noroeste), está prevista para mediados de marzo.

rbj/cls/ad/mvl