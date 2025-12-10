Decenas de miles de búlgaros piden la dimisión del Gobierno en Sofía y otras ciudades

4 minutos

Sofía, 10 dic (EFE).- Decenas de miles ciudadanos, muchos de ellos estudiantes, salieron este miércoles a las calles de Sofía y otras ciudades de Bulgaria para exigir la dimisión de la coalición tripartita en el poder, encabezada por Rosen Zhelyazkov, a la que acusan de corrupción y de empobrecer a la población con sus medidas de austeridad.

“Hoy queremos apoyar la gran protesta que pide la dimisión del Gobierno y la devolución del presupuesto, que aunque haya sido revisado, sigue sin ser suficiente», declaró ante la Radio Nacional de Bulgaria (BNR) Emanuil Tsonev, estudiante de dirección de cine y televisión.

«Nadie ha dicho que ahora debamos dejar de hacer arte, ni nada por el estilo, pero para que el arte pueda reflejar la forma en que vive la gente, la gente tiene que poder vivir bien”, añadió.

«Hartos de corrupción»

«Estamos hartos de corrupción, de compraventa de votos durante elecciones, de captura de instituciones, de falta de justicia, de remuneración miserable en varios sectores. Demandamos que se vaya el Gobierno que roba a sus ciudadanos para favorecer a los oligarcas y a mafia», declaró ante la televisión estatal BNT otro manifestante.

La protesta, la tercera de los últimos días, fue convocada a nivel nacional por el opositor partido europeísta PP-DB, para reclamar al Ejecutivo que dimita y que convoque nuevas elecciones, que serían las octavas desde 2021.

Las movilizaciones se organizaron primero para impedir la aprobación del presupuesto proyectado por el Gobierno, una coalición integrada por los partidos GERB (conservador), ITN (antisistema) y PSB (socialista), pero rápidamente se convirtieron en protestas antigubernamentales.

La ira de muchos manifestantes se dirige sobre todo contra el exprimer ministro Boiko Borisov, líder del GERB, y el oligarca Delyan Peevski, sancionado por EE.UU. y el Reino Unido por corrupción, que con su minoritario partido DPS-Nuevo Comienzo brindan un apoyo clave para que el tripartito, que no integra y que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento, pueda gobernar.

Aunque ni Borisov ni Peevski integran el gabinete, tienen una gran influencia en la toma de decisiones del Ejecutivo de Zhelyazkov.

Según los analistas, Peeviski controla además el sistema judicial, los servicios de seguridad, buena parte de los medios y otros importantes sectores de la economía de Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea (UE).

«¡Dimisión!»

«¡Dimisión! Fuera Peevski y Borisov del poder», es el lema de la marcha que comenzó cuando varias decenas de estudiantes se concentraron ante la Universidad de Sofía y de la Academia Nacional de Artes Teatrales, bloqueando el tráfico de una de las principales avenidas capitalinas.

Luego se dirigieron hacia el llamado ‘triángulo del poder’, una zona donde están las sedes del Gobierno, el Parlamento y la Presidencia, para unirse a los muchos que habían llegado al lugar para participar en la gran manifestación.

También los profesionales de la salud de todo el país -enfermeras, comadronas, auxiliares médicos, técnicos de laboratorio- se sumaron a la protesta nacional pidiendo unos salarios dignos y mejores condiciones laborales.

Su principal reivindicación es establecer un sueldo mínimo de 1.550 euros para el sector, lo que supondría duplicar os 750 euros actuales.

A diferencia de lo ocurrido durante la protesta del pasado día 1, durante la que grupos de violentos provocaron altercados que se saldaron con 71 detenidos, la manifestación de este miércoles en Sofía transcurre en calma.

No obstante, según BNT, 25 personas han sido detenidas por portar cuchillos, petardos y otros objetos prohibidos.

«Un futuro mejor»

«Quiero un futuro mejor para mí en Bulgaria y no verme obligado a emigrar debido estos gobernantes que han robado la vida de mis padres. No permitiremos que Peevski y Borisov nos roben nuestro futuro. Que se vayan inmediatamente», dijo un joven.

«Dimisión» y «La mafia fuera del poder», se lee en la fachada de la sede del Gobierno, escritas con letras proyectadas a través de rayos láser.

«Nos quedan 20 metros hasta la meta: la entrada de Bulgaria en la Eurozona el 1 de enero. A partir de esa fecha hablaré de dimisiones y de protestas», dijo Borisov ante la prensa.

Según el más reciente índice de percepción de corrupción de la organización Transparencia Internacional, Bulgaria está en el penúltimo lugar de la UE, solo por delante de Hungría. EFE

