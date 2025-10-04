The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Defensa Civil de Gaza advierte a los civiles que no regresen a zonas evacuadas por Israel

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 4 oct (EFE).- El portavoz de la Defensa Civil en la Franja palestina de Gaza, Mahmud Basel, advirtió este sábado a la población que no regresen a las zonas de las que, dijo, las fuerzas israelíes se han retirado recientemente, porque son objeto de fuego.

«Está estrictamente prohibido en este momento ingresar a las áreas de las que las fuerzas de ocupación se han retirado», señaló Basel en un mensaje de audio.

El portavoz citó barrios y puntos concretos —entre ellos Tel al Haua, la calle Al Magrabi, el barrio Al Zaitun, la calle al Madani, y la zonas de Abu Habib, Sheij Raduan, Al Yalaa y Al Shati—, y afirmó que «las fuerzas israelíes aún controlan esas zonas con fuego».

«No pudimos acercarnos ayer, y aún no podemos hacerlo en este momento», agregó.

Basel explicó que los equipos de la Defensa Civil permanecen a la espera de un anuncio oficial de alto el fuego por parte de la administración estadounidense para poder iniciar operaciones en estas zonas.

«Solo entonces podremos comenzar a operar», dijo, y advirtió de que hasta entonces desconocían «las líneas exactas de retirada», en caso de haberlas.

EFE constató en la ciudad de Gaza que las fuerzas israelíes se han retirado unos 200 metros.

El portavoz lanzó además un llamamiento urgente a la población: «Basta de derramamiento de sangre. Cualquier persona que se mueva por esas áreas puede ser fácilmente asesinada», afirmó.

Medios israelíes publicaron este sábado que el Ejército ha parado su ofensiva en la ciudad de Gaza, pero se han registrado varios ataques durante la mañana, con al menos un muerto.

Según dichos medios, Israel ha cambiado y ahora solo lleva a cabo operaciones «defensivas» en la Franja de Gaza. A este respecto, Basel indicó que el «fuego defensivo» implica disparar a cualquiera que se acerque a donde están las tropas israelíes. EFE

ms/mt/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR