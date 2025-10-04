Defensa Civil de Gaza advierte a los civiles que no regresen a zonas evacuadas por Israel

2 minutos

Jerusalén, 4 oct (EFE).- El portavoz de la Defensa Civil en la Franja palestina de Gaza, Mahmud Basel, advirtió este sábado a la población que no regresen a las zonas de las que, dijo, las fuerzas israelíes se han retirado recientemente, porque son objeto de fuego.

«Está estrictamente prohibido en este momento ingresar a las áreas de las que las fuerzas de ocupación se han retirado», señaló Basel en un mensaje de audio.

El portavoz citó barrios y puntos concretos —entre ellos Tel al Haua, la calle Al Magrabi, el barrio Al Zaitun, la calle al Madani, y la zonas de Abu Habib, Sheij Raduan, Al Yalaa y Al Shati—, y afirmó que «las fuerzas israelíes aún controlan esas zonas con fuego».

«No pudimos acercarnos ayer, y aún no podemos hacerlo en este momento», agregó.

Basel explicó que los equipos de la Defensa Civil permanecen a la espera de un anuncio oficial de alto el fuego por parte de la administración estadounidense para poder iniciar operaciones en estas zonas.

«Solo entonces podremos comenzar a operar», dijo, y advirtió de que hasta entonces desconocían «las líneas exactas de retirada», en caso de haberlas.

EFE constató en la ciudad de Gaza que las fuerzas israelíes se han retirado unos 200 metros.

El portavoz lanzó además un llamamiento urgente a la población: «Basta de derramamiento de sangre. Cualquier persona que se mueva por esas áreas puede ser fácilmente asesinada», afirmó.

Medios israelíes publicaron este sábado que el Ejército ha parado su ofensiva en la ciudad de Gaza, pero se han registrado varios ataques durante la mañana, con al menos un muerto.

Según dichos medios, Israel ha cambiado y ahora solo lleva a cabo operaciones «defensivas» en la Franja de Gaza. A este respecto, Basel indicó que el «fuego defensivo» implica disparar a cualquiera que se acerque a donde están las tropas israelíes. EFE

ms/mt/llb