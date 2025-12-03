Dejan en libertad en Colombia a 28 personas que estaban en poder de la guerrilla del ELN

1 minuto

Bogotá, 3 dic (EFE).- Un grupo de 28 personas que habían sido secuestradas a comienzos de año por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, fueron dejadas en libertad este miércoles, informó la Defensoría del Pueblo.

El organismo señaló en un mensaje publicado en X que la guerrilla entregó a las 28 personas en una zona rural del Catatumbo a una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

«En la liberación de estas personas (17 hombres y 11 mujeres, entre ellas cinco menores de edad), también participaron sus familias y dirigentes comunales», agregó la información. EFE

jga/joc/nvm

(foto)