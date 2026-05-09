Delcy Rodríguez anuncia que viajará en las próximas horas

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Caracas, 9 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que viajará en las próximas horas para «defender» los derechos de su país.

Aunque no precisó el destino ni qué derechos defenderá, el viaje coincide con las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde Venezuela y Guyana expresan sus argumentos orales sobre la disputa por la región fronteriza del Esequibo. EFE

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