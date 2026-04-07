Delcy Rodríguez asegura que en Venezuela «no hay posiciones antisemitas»

2 minutos

Caracas, 7 abr (EFE).- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que «no hay posiciones antisemitas» en Venezuela, en un mensaje dirigido a la comunidad judía y expresado durante un encuentro con líderes religiosos en el marco del Programa de convivencia y paz.

«Mi mensaje a la comunidad judía siempre ha sido la misma: en Venezuela no hay posiciones antisemitas», afirmó la mandataria encargada durante en el encuentro, celebrado en el Palacio presidencial de Miraflores, en caracas, y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

También envió un saludo a Isaac Cohen, el rabino principal de la comunidad judía en Venezuela, de quien aseguró ser amiga «desde hace muchos años» y con quien, aseguró, «siempre» ha «trabajado».

Rodríguez subrayó que Venezuela es un país con diversidad religiosa y libertad de culto, por lo que agregó que tampoco hay posiciones en contra de «ninguna de las religiones» representadas en la reunión, en la que participaron líderes de la Iglesia Católica, Iglesia Anglicana, iglesias evangélicas, así como representación del islam, entre otros.

El rabino Cohen no participó en el encuentro por problemas de salud, pero envió un mensaje en el que expresó su disposición a contribuir y apoyó que los líderes religiosos sirvan como «facilitadores» e «intermediarios» para promover la tolerancia y la convivencia.

En la reunión, Rodríguez dijo que espera que Venezuela sea un «santuario» para su población.

«Pido al Foro interreligioso colaboración, cooperación, ayuda, a curar expresiones de odio, a curar expresiones de intolerancia, que nos llevaron a posturas extremas, que justificaron que en nuestra patria cayeran misiles de potencias militares extranjeras», añadió la mandataria encargada.

Asimismo, Rodríguez dijo enviar «bendiciones» para encontrar «un camino de paz», tras reconocer que hay «situaciones violentas» y «pueblos en el mundo en conflicto», sin nombrar expresamente a Estados Unidos, Israel o Irán.

La semana pasada, la presidenta encargada también envió un mensaje a la comunidad judía con ocasión de la Pascua.

Por años, el chavismo ha acusado a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza, y el presidente depuesto Nicolás Maduro expresó en varias oportunidades su apoyo a la causa palestina, mientras que el Gobierno israelí lo acusó en enero de usar Venezuela para lavar dinero de la milicia chií libanesa Hizbulá, con el respaldo de Irán. EFE

ls/bam/seo

(video)