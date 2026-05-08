Denunciado un menor en Croacia por homenajear a Tito con un uniforme yugoslavo

1 minuto

Skopie, 8 may (EFE).- Un menor de edad croata ha sido acusado de cometer una falta leve por haber depositado flores ante una estatua de Josip Broz ‘Tito’, el dictador comunista de Yugoslavia entre 1945 y 1980, ataviado con un uniforme del Ejército de ese desaparecido país, informan este viernes los medios locales.

En su denuncia, la Policía de la ciudad de Pula señaló que el menor, cuya edad no se especifica, alteró el orden público «mediante el uso y la exhibición de símbolos», en referencia a ese uniforme militar con la insignia de la estrella roja del Ejército Popular Yugoslavo.

El portal informativo Index señala que la ofrenda floral se produjo el pasado día 4, cuando se cumplieron 46 años de la muerte del dictador.

Croacia luchó contra el Ejército yugoslavo, dominado por los serbios, y contra unidades paramilitares serbias durante la guerra en la que logró la independencia de Yugoslavia (1991-1995).

No hay ninguna ley croata que prohíba expresamente la exhibición de la bandera o de símbolos de la desparecida Yugoslavia, pero las autoridades pueden sancionar esos actos si consideran que suponen una alteración o ponen en peligro el orden público.

La legislación del país prevé multas de hasta 4.000 euros y treinta días de cárcel por ese tipo de faltas. EFE

ib-as/llb