DeSantis firma una ley para limitar influencia de Cuba y otros países en Florida

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Miami (EE.UU.), 8 may (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este viernes una nueva ley que endurece las restricciones contra Cuba y otros países considerados una amenaza extranjera, al limitar contactos gubernamentales, prohibir regalos a funcionarios públicos y ampliar sanciones contra entidades vinculadas a esos gobiernos.

La llamada Ley de Restricción y Control de la Injerencia Extranjera contra «países de preocupación» fue promulgada por el político republicano en el Museo y Librería de Bahía de Cochinos, en Miami, y busca «combatir la influencia extranjera perniciosa» en Florida.

De Santis afirmó que Florida necesita «un buen vecino» a unos 145 kilómetros de sus costas, en referencia a Cuba.

«Es hora de que la dictadura comunista cubana quede en el pasado de una vez por todas», declaró DeSantis.

La legislación incluye también a China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba y «el régimen venezolano de Nicolás Maduro», naciones que ya enfrentaban en Florida limitaciones en inversiones públicas, compra de terrenos, contratos gubernamentales y acuerdos académicos.

La nueva norma prohíbe a funcionarios y empleados públicos aceptar regalos o beneficios provenientes de esos países y restringe acuerdos de subrogación y adopción cuando alguna de las partes sea ciudadana o residente de una de esas naciones.

Además, impide al estado entregar o recibir fondos de organizaciones catalogadas como terroristas y crea mecanismos para designar grupos terroristas nacionales y extranjeros.

También autoriza a gobiernos locales y recaudadores de impuestos a revocar licencias comerciales de empresas o individuos que hagan negocios con Cuba en violación de leyes federales.

El proyecto contempla una cláusula que permitiría al gobernador suspender temporalmente ciertas restricciones comerciales con Cuba si el Gobierno federal da paso a cambios en la isla, como parte de un eventual proceso hacia «una Cuba libre e independiente».

Después de que militares estadounidenses extrajeran al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, el presidente Donald Trump ha lanzado repetidas amenazas de que «Cuba es la siguiente», pero no ha emprendido ninguna acción militar allí.

La promulgación de la ley en Florida ocurre en medio de un nuevo endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana con nuevas sanciones a Cuba anunciadas el jueves. EFE

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