Describen 22 nuevas especies de escarabajo vagabundo en páramos y bosques de Ecuador

2 minutos

Quito, 3 oct (EFE).- Investigadores describieron veintidós nuevas especies de escarabajos vagabundos en los páramos y bosques montañosos de cinco provincias de Ecuador, según reportó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

El hallazgo se produjo en las provincias andinas de Pichincha, cuya capital es Quito; en Imbabura, Chimborazo y Carchi, además de en Pastaza, ubicada en la Amazonía ecuatoriana.

Sofía I. Muñoz-Tobar y Michael S. Caterino, del Inabio y de la Universidad de Clemson, en Estados Unidos, estuvieron varios años explorando los ecosistemas alto-andinos de Ecuador hasta dar con estas nuevas especies del género ‘Panabachia’.

Hasta ahora, tan solo se habían descrito dos especies de este tipo en tierras bajas de Panamá y Guatemala, aunque se conoce que están también en zonas que van desde México hasta Bolivia.

Estos escarabajos pertenecen a la subfamilia ‘Pselaphinae’, uno de los grupos de insectos más diversos del planeta con más de 1.600 especies conocidas, de acuerdo al Inabio.

Sin embargo, las variedades descritas constituyen una fracción mínima de la diversidad total, pues abundan los países hiperdiversos cuyos ecosistemas permanecen, hasta la fecha, casi inexplorados, señaló el Instituto.

Por ejemplo, Ecuador alberga solo 16 especies de ‘Pselaphinae’, mientras que Panamá, un país mucho más pequeño pero mejor estudiado, acoge más de 500. También se sabe que Colombia tiene al menos 88 especies.

Según el estudio, estas especies muestran diferencias en los caracteres secundarios de los machos, lo que evidencia «una radiación evolutiva ligada a ecosistemas de alta montaña».

Los ecosistemas montañosos de los Andes del norte se caracterizan por un alto número de especies endémicas, en parte resultado de eventos geológicos complejos durante la formación de los Andes, así como las influencias de regiones adyacentes hiperdiversas de menor elevación, como la Amazonía y las zonas del Chocó, en el noreste de Quito, capital del país.

Además, Ecuador es uno de los veinte países más biodiversos del mundo, según datos del Inabio, debido precisamente a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera, la selva y la «influencia de las corrientes oceánicas en sus costas». EFE

