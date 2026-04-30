Despega de Miami el primer vuelo comercial directo entre EE.UU. y Venezuela en 7 años

1 minuto

Miami (EE.UU.), 30 abr (EFE).- El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años despegó este jueves desde Miami en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico de ese país, que incluyó arepas y tequeños.

Los pasajeros de este vuelo de American Airlines con destino Caracas, de aproximadamente tres horas de duración, celebraron antes del despegue, en presencia de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, la posibilidad de volver a volar directamente a su patria tras años de hacerlo a través de terceros países.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 en medio de las tensiones entre los gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien estaba en su primer mandato (2017-2021). EFE

ims/lss

(Foto)(Vídeo)