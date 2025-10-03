The Swiss voice in the world since 1935
Despiden al cantante B King, asesinado en México, en funeral con globos y palomas blancas

Medellín (Colombia), 2 oct (EFE).- Medellín despidió este jueves al cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, en un funeral con globos y palomas blancas en el que cientos de jóvenes, familiares y amigos lo homenajearon y exigieron justicia por su asesinato en México.

El féretro del artista, que tenía 31 años, llegó al cementerio Campos de Paz de Medellín tras una misa que estuvo acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad con presencia de policías y personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La familia había pedido a los asistentes vestirse de blanco como «símbolo de paz y luz» frente a la violencia que truncó la vida del intérprete.

B King fue hallado sin vida el pasado 17 de septiembre en Cocotitlán (México), junto con su compañero Jorge Luis Herrera Lemos, tras haber sido dados por desaparecidos un día después de dar un concierto en la capital mexicana.

Entre cantos de mariachis y lágrimas de familiares y amigos, los asistentes recordaron al músico urbano durante una velación de casi tres horas, en la que se elevaron cientos de globos blancos y se soltaron palomas como símbolo de despedida.

La mayoría de los asistentes eran jóvenes seguidores que acompañaron a la familia con pancartas y mensajes de afecto.

Durante la ceremonia, Stefania Agudelo, hermana del artista, agradeció el respaldo y pidió que la muerte de B King no quede en la impunidad.

«Lo despidieron con mariachis y con globos blancos porque él siempre será alegría. Pero también pedimos a las autoridades de México y Colombia que se haga justicia», dijo Agudelo a la prensa.

Cuando se informó de la desaparición del cantante, el presidente colombiano, Gustavo Petro, había solicitado ayuda a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para la búsqueda de los dos artistas, en un caso que generó pronunciamientos diplomáticos entre ambos países. EFE

