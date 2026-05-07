Desvelan nuevas imágenes exclusivas del robo del Louvre

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París, 7 may (EFE).- Un programa de investigación de la televisión pública francesa develó este jueves nuevas imágenes del mediático robo del museo del Louvre, ocurrido el 19 de octubre de 2025, en las que se ven a cuatro vigilantes impotentes ante la acción de los dos asaltantes y cómo uno de estos deja caer la corona de Eugenia.

Las imágenes, que pertenecen al circuito de videovigilancia del Louvre y que las difundió ‘Complément d’enquête’ (Complemento de investigación), muestra, en primer plano, a cuatro vigilantes de sala en la Galería Apolo.

Uno de ellos llama de inmediato al puesto de control de seguridad del Louvre, mientras que otro duda antes de retroceder al no saber si los ladrones están armados.

Su jefa le ordena no intervenir, pues se supone que los vigilantes de sala deben evacuar al público y no ponerse en peligro.

El programa, de hecho, recoge testimonios que denuncian la incompleta formación que se les brinda a los agentes.

Sobre los asaltantes, las imágenes, tomadas de un ángulo diferente del que se conocía hasta ahora, muestran a un hombre con un chaleco amarillo entrando por la ventana de la Galería de Apolo, seguido por otro vestido de negro.

El primero se precipita hacia una vitrina que, por lo que parece, había sido localizada de antemano y la ataca con una radial.

A continuación, se ve a los dos delincuentes alejarse con el botín en sus mochilas y dejar caer al suelo la corona de Eugenia. La pieza fue hallada al poco tiempo del suceso junto a la galería y fue restaurada.

Del botín extraído del museo, el Louvre lo estima en 88 millones de euros, correspondientes al valor de las ocho joyas de la corona francesa, que no han sido encontradas, a pesar de la detención de varios sospechosos.

Este robo del Louvre puso de manifiesto las deficiencias de seguridad del museo más visitado del mundo.

Un informe del Tribunal de Cuentas, publicado en 2025, consideró que el Louvre descuidó la seguridad del museo, mientras que otro informe parlamentario cifró en solo «30 segundos» el tiempo que faltó para que la Policía pudiese haber detenidos a los ladrones. EFE

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