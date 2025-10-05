The Swiss voice in the world since 1935
Detenida una conductora tras un accidente con cinco muertos y ocho heridos en China

Pekín, 5 oct (EFE).- Al menos cinco personas murieron y ocho resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido este sábado en la ciudad central china de Lichuan, informaron este domingo las autoridades locales.

Según un comunicado de la Oficina de Seguridad Pública de Lichuan, el siniestro se produjo hacia las 17:00 horas (11:00 GMT) de este sábado, cuando un vehículo de pequeño tamaño «perdió el control» debido a una maniobra «incorrecta» de la conductora, identificada como Xiong, de 54 años.

El incidente causó la muerte de dos personas en el lugar del accidente. Otras tres fallecieron posteriormente pese a los esfuerzos médicos por reanimarlas.

Ocho personas más sufrieron lesiones de diversa consideración, según el comunicado.

Tras el suceso, agentes de policía acudieron al lugar junto a los servicios de emergencia y trasladaron a los heridos a centros sanitarios de la zona. Ninguno de ellos se encuentra en estado crítico, precisó la nota.

Las autoridades detuvieron de forma preventiva a la conductora mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas exactas del siniestro, aunque se ha descartado que la implicada condujera bajo los efectos del alcohol o de drogas. EFE

aa/rrt

