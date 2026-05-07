Detenidos en Argelia 13 sujetos con 84 kilos de cocaína con destino a Marruecos y Europa

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Túnez, 7 may (EFE).- Las autoridades de Argelia detuvieron en Orán (noroeste) a 13 miembros de una «red criminal organizada internacional», a quienes les fueron incautados 84 kilogramos de cocaína que tenía como destino Marruecos y países de Europa que no fueron precisados, tras una investigación y seguimiento que duró «más de un mes», informó este jueves la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN).

La banda, «desmantelada» por efectivos de la Autoridad Regional Contra la Delincuencia Organizada de Orán, extendía sus operaciones por el norte de África y el continente europeo, señaló la fuente, que explicó que las investigaciones de campo permitieron «frustrar el plan de traspasar las fronteras con un cargamento de cocaína».

La DGSN detalló que, inicialmente, fueron arrestados en flagrancia dos miembros de la estructura, que portaban casi cuatro kilos de cocaína camuflada en el interior de un vehículo turístico.

Tras los dos primeros arrestos, fueron capturados los 11 miembros restantes de la estructura delictiva, con un cargamento con los 80 kilos restantes ocultos entre las partes mecánicas de un camión.

Al término de la operación, supervisada desde el principio por la Fiscalía, fueron recuperados 10 vehículos y una motocicleta «que se utilizaron en las actividades ilegales» y diversas cantidades no especificadas de euros y dirhams marroquíes.

Los arrestados fueron presentados ante el Ministerio Público en el polo penal especializado de Orán, para luego pasar a disposición judicial y responder ante las autoridades competentes por los delitos «conjuntos e individuales» que se les imputen, según la implicación «real» de cada uno, derivada de la investigación, los interrogatorios y las pruebas que se aporten durante el proceso. EFE

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