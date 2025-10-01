Detenidos once presuntos integrantes de banda de extorsión en un megaoperativo en Lima

Lima, 1 oct (EFE).- Un operativo policial de allanamiento en decenas de inmuebles en el norte de Lima, entre ellas oficinas municipales y celdas de cárceles, permitió este miércoles la detención de once presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión y el homicidio, bautizada por las autoridades como Los Sanguinarios de la Construcción, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía.

Los registros incluyeron dependencias de oficinas municipales como las de la Municipalidad de Comas, uno de los 43 distritos que integran Lima, así como la casa y la oficina del alcalde de Carabayllo, además de cinco celdas de presos en cárceles de la capital peruana.

El jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, coronel José Manuel Cruz, declaró que se han incautado «gran cantidad de municiones, cacerinas (cargadores), chaleco antibalas, tarjetas bancarias y documentación abundante en casi todos los inmuebles que van a ser analizadas con respecto a la trazabilidad del dinero».

La banda era liderada por Adam Lucano, conocido como El Jorobado, quien está preso pero seguía presuntamente al frente de la organización, y le disputó el control de estas actividades ilegales a Erick Moreno, peruano detenido en Paraguay como presunto líder de la banda Los Injertos del Cono Norte.

El jefe policial reveló que la organización contaba con la colaboración de dos efectivos policiales, uno de los cuales fue detenido en Estados Unidos, los cuales «facilitaban ciertos mecanismos o determinadas dinámicas de la actividad criminal».

El Ministerio Público (Fiscalía) agregó que la banda criminal Los Sanguinarios de la Construcción estaba dedicada a la comisión de delitos como extorsión, homicidio y lesiones graves seguidas de muerte en agravio de dirigentes de construcción civil, transportistas y empresas de transportes, entre otros, cometidos en los distritos de Puente Piedra, Ancón y otros distritos del cono norte de Lima.

Según la investigación, a cargo del Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, esta red ilícita tiene «sicarios adiestrados en el uso de armas de fuego» que ejecutaban tareas encomendadas por el líder de la organización criminal, Adam Lucano, alias El Jorobado, con «la finalidad de tener el control de las actividades ilícitas de la zona para obtener beneficios económicos».

La banda habría creado varias facciones para encargarse de las obras de construcción civil, negociando con los encargados de las obras, a quienes «bajo amenazas les exigen puestos de trabajo o cupos extorsivos» a cambio de brindarles seguridad, añadió la Fiscalía en su cuenta de la red social X. EFE

