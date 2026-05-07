Detienen a 13 manifestantes tras irrumpir en un ministerio durante las protestas en Bolivia

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La policía detuvo este miércoles en Bolivia a por lo menos 13 personas que irrumpieron en la sede del Ministerio de Trabajo y retuvieron presuntamente a funcionarios, en una jornada marcada por protestas obreras para exigir al gobierno un aumento del salario mínimo, informaron autoridades.

Los detenidos son dirigentes obreros del sector fabril, según los medios locales. Imágenes difundidas mostraron a los trabajadores con cascos rojos cuando colgaban sus banderolas sindicales en una ventana del edificio estatal, en La Paz.

El viernes, la Central Obrera Boliviana, el sindicato más grande del país y que incluye a los fabriles, llamó a sus afiliados a acatar una huelga por tiempo indefinido, al considerar que sus reclamos no eran escuchados por la gestión del centroderechista Rodrigo Paz.

Policías antimotines entraron al edificio durante la tarde para detenerlos.

«Preliminarmente puedo señalar que» los manifestantes «han privado de libertad a las personas o los funcionarios públicos que estaban en el interior de las oficinas», dijo a la prensa el coronel Henry Pinto, de la policía boliviana.

«Por el momento tenemos» detenidos a 12 hombres y a una mujer, agregó.

El ministro de Trabajo, Edgar Morales, fue evacuado del edificio.

«Lamentablemente han entrado, han empezado a golpear la mesa. No entendían: tenían rehenes a todas las mujeres, mucha gente quería» irse «pero no dejaban salir», dijo el alto funcionario en breves declaraciones a la prensa.

Horas antes, obreros y maestros de escuela marcharon en el centro de La Paz, donde fueron dispersados con gases lacrimógenos.

José Luis Gálvez, vocero de la presidencia, señaló que el Ministerio de Trabajo interpondrá denuncias penales.

«No puede haber un sicariato sindical que tome ministerios, que secuestre a los funcionarios y que finalmente demos eso por normal», señaló.

Los obreros piden además de un aumento de 20% del salario mínimo, incrementos de pensiones, la estabilización de la economía y más.

Bolivia experimenta una crisis económica, la peor en cuatro décadas, derivada de una aguda escasez de dólares. La inflación interanual a abril fue de 14%.

gta/vel