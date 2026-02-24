Detienen a 7 presuntos miembros de grupo criminal Sao Box en Ecuador por robos y muertes

Quito, 24 feb (EFE).- El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó este martes de la detención de siete presuntos integrantes de la organización criminal Sao Box durante un operativo marítimo ejecutado por policías y militares en el sector de Puerto Jelí, en la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos estarían vinculados a actividades de extorsión, asesinatos y robos perpetrados contra empresas camaroneras y habitantes del sector.

Según detalló el ministro, la intervención se realizó en uno de los brazos de mar de esa localidad, donde los sospechosos fueron interceptados mientras se movilizaban por vía fluvial.

Durante el operativo se incautaron siete armas de fuego, seis alimentadoras, 19 municiones calibre 12 milímetros (mm), 68 municiones calibre 9 mm y 61 municiones calibre 380 mm, además de 18 equipos electrónicos y cuatro radios de comunicación.

Asimismo, los agentes decomisaron diez bultos de sustancias estupefacientes, tres de ellos con presunta cocaína y siete con marihuana, así como un explosivo tipo emulsión.

Los siete arrestados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la respectiva audiencia de formulación de cargos y el inicio del proceso judicial correspondiente.

El grupo criminal Sao Box, anteriormente ligado a Los Lobos, es uno de los grupos armados que han sido catalogados como «terroristas» en el marco del «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado. EFE

