Detienen a cinco presuntos delincuentes en centro de México y cae líder de grupo criminal

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Ciudad de México, 6 may (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a cinco personas, entre ellas a un presunto líder criminal, durante un operativo coordinado en el estado de Morelos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El titular de la SSPC destacó que la acción fue realizada por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Gobierno de Morelos.

Según García Harfuch, durante el operativo, un presunto agresor perdió la vida, mientras que dos agentes de la SSPC resultaron heridos y reciben atención médica especializada, de acuerdo con el funcionario.

“Entre los detenidos se encuentra Rodolfo ‘N’, alias ‘Don Ramón’, identificado como líder de ‘Los Linos’, así como Carlos ‘N’, uno de sus principales operadores”, expuso el funcionario.

Según el titular de la SSPC, esta célula estaría vinculada con delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidios y robo de vehículos, además de otros hechos de violencia en diversos municipios de Morelos.

Asimismo, se le relaciona con el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, con destinos como San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

Las autoridades señalaron que las operaciones continúan y que se proporcionará más información en las próximas horas. EFE

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